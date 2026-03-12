Un uomo di 54 anni, residente in Austria ma con origini a Padova, deve comparire davanti al giudice monocratico l’11 novembre per rispondere di quattordici anni di maltrattamenti domestici. La vicenda riguarda episodi di violenza che si sarebbero protratti nel tempo, coinvolgendo una persona all’interno dell’ambiente familiare. Le accuse sono state formalizzate in sede giudiziaria.

Un uomo di 54 anni, attualmente residente in Austria ma con radici a Padova, si troverà davanti al giudice monocratico l’11 novembre per rispondere di quattordici anni di violenze domestiche. La scintilla finale è stata una vacanza a Budapest nel 2023, dove la donna ha subito aggressioni fisiche e abbandono, spingendola a denunciare un lungo regime di prostrazione psicofisica. Il caso non riguarda solo un singolo episodio di violenza, ma rivela un sistema complesso di controllo e paura che ha coinvolto anche i figli della coppia. Le autorità padovane hanno catalogato questi comportamenti come maltrattamenti in famiglia, un reato grave che richiede una risposta giudiziaria immediata e precisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza a Budapest: 14 anni di maltrattamenti, l’uomo

