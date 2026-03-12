Violento frontale tra due auto | 38enne perde la vita FOTO

Nella tarda mattinata di giovedì 12 marzo, sulla strada statale 80 Variante di Teramo, si è verificato un incidente mortale tra due automobili. Un uomo di 38 anni è deceduto a seguito dello scontro frontale. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per il conducente dell’altra vettura non ci sono state possibilità di salvarlo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso.

Un incidente mortale si è verificato nella tarda mattinata di giovedì 12 marzo sulla strada statale 80 Variante di Teramo (Lotto zero) e ha visto coinvolte due automobili. La vittima è un uomo di 38 anni, deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Lo scontro è avvenuto frontalmente tra una Fiat Punto e una Ford Fiesta poco dopo le 13:15 al Km 4+500 della Variante, nei pressi di un distributore di carburanti. Sul posto è accorsa una squadra dei vigili del fuoco di Teramo. Il conducente della Fiesta è deceduto dopo il violento impatto, mentre il ragazzo 20enne alla guida dell'altra vettura è rimasto ferito. Quest'ultimo è stato...

