Violentata da sieropositivo e contagiata muore a 37 anni con l'Aids | il video denuncia dal letto dell'ospedale

Una donna di 37 anni, residente a Ischia, ha raccontato dal letto dell’ospedale di essere stata violentata da un uomo sieropositivo e di aver contratto l’HIV. La donna ha deciso di denunciare l’accaduto poco prima di perdere la vita a causa dell’AIDS. La vicenda si è svolta nel contesto di un episodio di violenza e contagio che ha portato al suo ricovero terminale.

