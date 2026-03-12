Violentata alla cena aziendale Un’ex collega | Lei non voleva

Durante una cena aziendale a Reggio Emilia, un uomo ha preso in braccio una collega e l'ha portata nel bagno. Un’ex collega ha riferito che lui chiedeva di ballare a tutte e che, in quel momento, si stava divertendo. La donna ha accusato di aver subito una violenza e ha dichiarato che lei non voleva. La vicenda è stata riferita da testimoni presenti all’evento.

Reggio Emilia, 12 marzo 2026 – " Lui chiedeva di ballare a tutte, ci stavamo divertendo. Poi prese in braccio la nostra collega e la portò in bagno. All'inizio sembrava uno scherzo: ridevamo tutti e anche lei. Ma ho visto che lei non voleva, in base al suo modo di fare. Poco dopo uscirono divisi dal bagno e lei mi lanciò uno sguardo particolare. Tra donne ci capiamo: colsi che non voleva essere lasciata sola con lui". E ancora: "Subito dopo, appariva provata, con uno sguardo preoccupato e serissimo". "Abuso sessuale durante la cena aziendale". Davanti al collegio dei giudici presieduto da Luigi Tirone, a latere Sarah Iusto e Francesco Panchieri, è quanto ha riferito ieri in tribunale una delle ex colleghe di una 28enne che, secondo l'accusa, avrebbe subito un abuso durante una cena aziendale nel bagno di un ristorante reggiano.