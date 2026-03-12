Violenta rissa con ferito grave nella villa comunale | in sei finiscono a processo

Sei persone sono state rinviate a giudizio dal tribunale di Brindisi per aver partecipato a una rissa violenta avvenuta nella villa comunale di Mesagne il giorno dell'Immacolata 2025. L'episodio ha coinvolto diversi individui e ha causato anche un ferito grave. La vicenda si svolge davanti a una corte collegiale che deciderà sulla loro posizione legale.

Dopo le indagini della polizia, coordinate dalla procura, uno degli imputati risponde di tentato omicidio. A giudizio anche la vittima, tuttora in ospedale per i postumi. L'episodio avvenne il giorno dell'Immacolata BRINDISI - I sei presunti protagonisti della violenta rissa avvenuta il giorno dell'Immacolata 2025 nella villa comunale di Mesagne finiscono a processo davanti al tribunale di Brindisi, in composizione collegiale. La gip del tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, ha accolto la richiesta di giudizio immediato formulata dalla pm Livia Orlando, che ha coordinato le indagini del commissariato di Mesagne. Uno degli imputati, Mohamed Khaled Ali Ali (nato in Egitto 23 anni fa) deve rispondere anche dell'accusa di tentato omicidio, ai danni del connazionale 20enne Mohammed Badwy Fathy Shawki Moursi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

