Vinnie Pasquantino è il capitano della nazionale italiana di baseball e sta attirando l’attenzione durante la World Classic Baseball, in programma dal 5 al 17 marzo 2026. Vincent Joseph Pasquantino, conosciuto come Vinnie, ha un ruolo di rilievo in questa competizione internazionale. La sua partecipazione rappresenta una presenza importante per la squadra italiana nel torneo che si sta svolgendo in queste date.

Vincent Joseph, detto Vinnie, Pasquantino è uno dei grandi protagonisti della World Classic Baseball, in programma dal 5 al 17 marzo 2026. Capitano della nazionale italiana, ha trascinato la squadra ai quarti di finale del mondiale dopo le vittorie nel girone B contro Brasile, Gran Bretagna Messico e Stati Uniti. Nato il 10 ottobre 1997 a Richmond, in Virginia, ha frequentato l’Old Dominion College ed è stato scelto al Draft della Major League Baseball nel 2019 dai Kansas City Royals. Di ruolo prima base, ha fatto il suo debutto nella più importante lega del mondo il 28 giugno 2022 mentre nel 2023 è entrato a far parte della nazionale azzurra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Vinnie Pasquantino, chi è il capitano della nazionale di baseball che sta facendo sognare l’Italia

Articoli correlati

LIVE Italia-Messico 1-0, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: homerun di Vinnie PasquantinoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE… TUTTE LE COMBINAZIONI COL MESSICO L’Italia torna in difesa.

Il nuovo manager Cervelli guida la nostra nazionale al World Baseball Classic "Pasquantino? Mostri le sue doti da leader. Voglio portare i giocatori al top». "Azzurri, test mondiale. Vi presento la mia Italia fatta di valori umani»Il World Baseball Classic compie vent’anni: l’edizione numero 6, che andrà in scena dal 5 al 17 marzo tra Miami, Houston, San Juan e Tokyo, segnerà...

Una raccolta di contenuti su Vinnie Pasquantino

Discussioni sull' argomento ‘O SOLE MIO! L’Italia travolge il Messico con 3 homerun di Pasquantino e vola ai quarti del World Baseball Classic!; L’Italia ai Mondiali negli Stati Uniti; Dopo gli USA, anche il Messico: l'Italia si qualifica ai quarti del Classic stravincendo il girone; L'Italia che ha battuto gli Stati Uniti ai Mondiali di baseball è una squadra-progetto fondata proprio sui legami con l'America.

4/4 PER GLI AZZURRI NEL WORLD BASEBALL CLASSIC L'Italia batte il Messico per 9-1 e chiude il girone al 1° primo posto e da imbattuta Straordinaria prova in attacco di Vinnie Pasquantino, autore di tre fuoricampo x.com

CHE ITALIAAAAAAAAAA Grazie a una grande prestazione di Aaron Nola sul monte di lancio e a uno straordinario Vinnie Pasquantino, protagonista con tre fuoricampo e ottime giocate difensive, l'Italia ha battuto 9-1 il Messico Gli Azzurri chiudono - facebook.com facebook