Jonas Vingegaard ha vinto la quinta tappa della Parigi-Nizza 2026, partendo da Cormoranche-sur-Saône e arrivando a Colombier-le-Vieux. Con questa vittoria, ha aumentato il suo vantaggio rispetto a Martinez di circa tre minuti. La tappa si è conclusa con una fuga solitaria del ciclista, che ha tagliato il traguardo in prima posizione.

Jonas Vingegaard ha consolidato la sua supremazia nella Parigi-Nizza 2026 con una vittoria solitaria sulla quinta tappa, partendo da Cormoranche-sur-Saône e arrivando a Colombier-le-Vieux. Il danese della Visma-Lease a Bike ha staccato gli avversari nelle ultime salite, allargando il distacco in classifica generale a oltre tre minuti su Daniel Martinez. La corsa si è svolta su un percorso di 206,3 chilometri caratterizzato da dislivelli impegnativi che hanno premiato la potenza pura del campione danese. Con questo successo consecutivo, Vingegaard ipoteca di fatto la vittoria finale, lasciando dietro di sé un gruppo ristretto di contendenti. La logistica delle squadre e le strategie di squadra hanno giocato un ruolo cruciale nel permettere al leader di mantenere il ritmo necessario per l’attacco decisivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vingegaard domina la 5ª tappa: +3? su Martinez, vittoria

