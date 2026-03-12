Il ciclista danese della squadra Visma-Lease a Bike ha conquistato la quinta tappa della Parigi-Nizza, completando una fuga di 20 km e mantenendo il vantaggio sugli avversari. Nella corsa, il suo principale inseguitore si è piazzato secondo a oltre due minuti di distanza. Questa vittoria rappresenta il secondo successo consecutivo in questa edizione della corsa.

Vingegaard ha tanta fame. Ha voglia di rivincita, vuole riprendersi quel posto di vero sfidante di Pogacar dopo le delusioni delle ultime due stagioni. Sempre sconfitto dallo sloveno, sempre a inseguire, quasi al limite dell’umiliazione. Eppure nel 2022 e 2023 era stato proprio Tadej a vedere la sua schiena al Tour de France. In questa settimana alla Parigi-Nizza, la corsa del suo debutto stagionale, il danese sta ritrovando una ferocia agonistica che aveva perso. Ha cambiato programma nel 2026, prima del Tour ha scelto di puntare forte sul Giro d’Italia per diventare l’ottavo campione a vincere tutti e tre i grandi giri (Tour 2022 e 2023, Vuelta 2025), un primato che Pogacar non può raggiungere prima di lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard, bis alla Parigi-Nizza con distacchi alpini: "Volevo vincere così, è fantastico"

Articoli correlati

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard concede il bis facendo il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026.

Jonas Vingegaard conferma la partecipazione alla Parigi-NizzaNel calendario della stagione 2026 si registra un cambio di programma che riguarda direttamente il fuoriclasse della formazione Visma | Lease a Bike.

Contenuti utili per approfondire Vingegaard bis alla Parigi Nizza con...

Temi più discussi: Parigi-Nizza, Vingegaard vince la 4^ tappa ed è la nuova maglia gialla. Ayuso ritirato; Parigi-Nizza 2026, Jonas Vingegaard torna a sorridere: Iniziare così la stagione è davvero fantastico, ma non mi aspettavo una giornata così folle; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard ipoteca la vittoria con il successo nella quarta tappa. Ayuso cade e si ritira.

Bis di Vingegaard alla Parigi-NizzaJonas Vingegaard si è ripetuto alla Parigi-Nizza, bissando giovedì il successo della vigilia. A Colombier-le-Vieux, il danese della Visma ha vinto in solitaria dopo 21 km di fuga. Il doppio vincitore ... laregione.ch

LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard concede il bis facendo il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. Grazie per aver ... oasport.it

Vingegaard diventa inarrestabile quando la strada sale e fa back-to-back alla Parigi-Nizza È bastato un solo attacco per battere la concorrenza: così lo scalatore della Visma si è imposto nella 5ª tappa della corsa del sole #Ciclismo #Cycling #ParigiNiz x.com

Jonas Vingegaard diventa inarrestabile quando la strada sale e fa back-to-back alla Parigi-Nizza È bastato un solo attacco per sgretolare la concorrenza: così lo scalatore della Visma si è imposto nella 5ª tappa della corsa del sole e ha aggiunto secondi - facebook.com facebook