vincita al superenalotto uno su tre investe nella casa

Secondo i dati raccolti da Sisal durante la “SuperEstrazione” del SuperEnalotto, circa un terzo dei vincitori decide di investire i premi nell’acquisto di una casa. Gli uomini, in particolare, tendono a mantenere un atteggiamento pragmatico e realista, evitando spese eccessive o scelte impulsive. Questi risultati mostrano come la maggior parte dei vincitori preferisca stabilità e sicurezza finanziaria.

Nessun “colpo di testa”, quando vincono al SuperEnalotto, gli uomini restano con i piedi per terra come rivelano gli ultimi dati rilevati da Sisal nel corso della “SuperEstrazione”, l’iniziativa speciale che ha assegnato, nella sola estrazione speciale del concorso n. 203 di sabato 20 dicembre 2025, 300 premi garantiti da 50.000 euro ciascuno. Così, dall’impiegato al libero professionista, al pensionato, un uomo su tre pensa a investire nella casa. Niente lussi o eccessi, insomma, ma un acconto per l’acquisto di un immobile, un mutuo da chiudere, una ristrutturazione da avviare rimandata da tempo e, perché no, anche una nuova cucina: scelte che raccontano un approccio prudente e progettuale per rafforzare la propria condizione o la stabilità familiare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

