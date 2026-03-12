Villa Pini si conferma come una struttura sanitaria fondamentale per il territorio, grazie all’intervento di un farmacista ed ex presidente del consiglio comunale che ha testimoniato il suo ruolo nel salvare vite e nel fornire cure integrate al pubblico. La presenza di questa struttura si traduce in un punto di riferimento diretto per la comunità, offrendo servizi che rispondono alle esigenze sanitarie locali.

Una testimonianza diretta di Daniele Maria Angelini, farmacista ed ex presidente del consiglio comunale, evidenzia come Villa Pini stia funzionando come risorsa sanitaria cruciale per il territorio. Dopo aver affrontato due ricoveri per una grave infiammazione acuta all’intestino che si era estesa a fegato e pancreas, l’interessato ha scelto di ringraziare pubblicamente i medici Matteo Annesi, Silvia Pranzetti, Paolo Maria Squadroni e Alberto Damiani, insieme al personale infermieristico. La sua esperienza personale diventa il punto di partenza per riflettere sul valore della sanità convenzionata nel comune. Angelini sottolinea come la struttura non debba essere vista in ottica concorrenziale rispetto al pubblico, ma come un aiuto essenziale che integra le capacità dell’ospedale cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Pini: la cura salva-vita che integra il pubblico

