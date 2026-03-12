Villa Pamphili un 17enne potrebbe aver visto Kaufmann col corpo senza vita della bimba | Sembrava svenuta

Quattro persone hanno riferito agli inquirenti di aver visto un uomo vicino a villa Pamphili durante la notte prima del ritrovamento dei corpi. Secondo le testimonianze, l’uomo avrebbe camminato con una bambina in braccio, mentre un ragazzo di 17 anni ha dichiarato di aver visto Kaufmann vicino a un corpo senza vita di una bambina, descrivendola come svenuta.

Quattro persone hanno raccontato agli inquirenti di aver visto un uomo aggirarsi nei pressi di villa Pamphili, la notte prima del ritrovamento dei due cadaveri, con una bambina in braccio.