Villa Neam | 9,5 milioni per lusso sul Lago Maggiore

Da ameve.eu 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul mercato immobiliare di Stresa, sulla riva del Lago Maggiore, è stata messa in vendita Villa Neam, una residenza di lusso valutata 9,5 milioni di euro. La proprietà si distingue per le sue dimensioni e le caratteristiche esclusive, attirando l’attenzione di potenziali acquirenti interessati a un immobile di alto livello nella zona. La villa rappresenta uno dei pezzi pregiati del mercato locale.

Una residenza di lusso, denominata Villa Neam, è attualmente sul mercato immobiliare a Stresa, sulla riva del Lago Maggiore. La proprietà, situata in un punto panoramico con vista sul Monte Rosa, è offerta al prezzo di 9 milioni e 500 mila euro. Il bene immobiliare si distingue per una configurazione interna articolata su tre livelli, serviti da ascensore e scala in vetro, offrendo spazi abitativi che includono living, studio e zone notte complete di servizi privati. L’offerta include anche un giardino esteso e una piscina di grandi dimensioni, elementi che definiscono il carattere esclusivo dell’immobile. L’architettura verticale e la tecnologia integrata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

villa neam 95 milioni per lusso sul lago maggiore
© Ameve.eu - Villa Neam: 9,5 milioni per lusso sul Lago Maggiore

Articoli correlati

Leggi anche: In vendita una villa di lusso esclusiva sul Lago Maggiore con gigantesca piscina e giardino: il prezzo è da capogiro

Castello da 8 milioni: 27 stanze e parco sul Lago MaggioreUn maniero seicentesco a Lesa, in provincia di Novara, è sul mercato per otto milioni di euro.

Hóa ra tôi là thiên kim gi, nhng gia ình rut li là siêu hào môn th thit!

Video Hóa ra tôi là thiên kim gi?, nh?ng gia ?ình ru?t l?i là siêu hào môn th? thi?t!

Cerca tra news e video legati all’argomento.