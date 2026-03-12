Villa Neam | 9,5 milioni per lusso sul Lago Maggiore

Sul mercato immobiliare di Stresa, sulla riva del Lago Maggiore, è stata messa in vendita Villa Neam, una residenza di lusso valutata 9,5 milioni di euro. La proprietà si distingue per le sue dimensioni e le caratteristiche esclusive, attirando l’attenzione di potenziali acquirenti interessati a un immobile di alto livello nella zona. La villa rappresenta uno dei pezzi pregiati del mercato locale.

Una residenza di lusso, denominata Villa Neam, è attualmente sul mercato immobiliare a Stresa, sulla riva del Lago Maggiore. La proprietà, situata in un punto panoramico con vista sul Monte Rosa, è offerta al prezzo di 9 milioni e 500 mila euro. Il bene immobiliare si distingue per una configurazione interna articolata su tre livelli, serviti da ascensore e scala in vetro, offrendo spazi abitativi che includono living, studio e zone notte complete di servizi privati. L’offerta include anche un giardino esteso e una piscina di grandi dimensioni, elementi che definiscono il carattere esclusivo dell’immobile. L’architettura verticale e la tecnologia integrata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

