Vigolo piange Mariaclara | 32 anni madre coraggiosa

La comunità di Vigolo è sconvolta dalla scomparsa di Mariaclara Beltrachini, una donna di 32 anni madre di Ethan. Mariaclara ha lottato contro una malattia grave scoperta dopo il parto. La sua morte ha suscitato grande commozione tra i residenti. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando senza parole chiunque conoscesse la giovane donna.

La comunità di Vigolo è scossa dalla perdita improvvisa di Mariaclara Beltrachini, una giovane madre di 32 anni che ha combattuto contro una malattia grave scoperta dopo la nascita del figlio Ethan. Il sindaco Gabriele Gori ha dedicato un messaggio commosso ai social network per ricordare la sua generosità e il suo impegno civico. I funerali sono fissati per venerdì 13 marzo alle ore 14:30 nella chiesa locale, mentre parallelamente a Zanica si preparano i riti funebri per un’altra giovane madre scomparsa. La storia di questa donna rappresenta un esempio toccante di resilienza, avendo affrontato la patologia in gravidanza e continuando a dedicarsi alla comunità nonostante le difficoltà sanitarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

