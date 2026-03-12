Vignali di Forza Italia chiede alla Regione di intervenire subito sull’argine Lamone a Boncellino, in seguito alle recenti relazioni della Procura di Ravenna che segnalano il rischio di collasso dell’argine sinistro del fiume. La Regione ha replicato dicendo che spetta alla Magistratura svolgere gli accertamenti necessari. La questione riguarda la sicurezza di una zona soggetta a potenziali criticità.

"Alle gravissime constatazioni della Procura di Ravenna, secondo cui il rischio di collasso dell’argine sinistro del Lamone a Boncellino è ancora attuale, la Regione risponde che spetta alla Magistratura fare gli accertamenti. Lo abbiamo appreso dalla risposta alla mia interrogazione, presentata a fine dicembre". A dichiararlo è il presidente del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e membro della segreteria nazionale del partito, Pietro Vignali. Secondo l’esponente azzurro, "la Giunta regionale dovrebbe intervenire al più presto per mettere in sicurezza l’opera, anziché scaricare sugli inquirenti le proprie responsabilità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vignali, Forza Italia: "Argine Lamone a Boncellino, la Regione intervenga subito"

