VIDEO | Rinnovo del contratto collettivo fondazioni lirico-sinfoniche in presidio | Preoccupati per l' assenza di risposte

Lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche sono scesi in piazza davanti alla Prefettura per chiedere chiarimenti sul rinnovo del contratto collettivo. Il presidio si è svolto con una richiesta di risposte da parte delle istituzioni, mentre i lavoratori esprimevano la loro preoccupazione per l’assenza di aggiornamenti ufficiali sulla questione. Nessuna comunicazione o dettaglio è stato fornito fino a questo momento.

Lavoratori del settore lirico-sinfonico in piazza davanti alla Prefettura per chiedere risposte sul rinnovo del contratto nazionale. Il presidio, organizzato dalle segreterie territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials Cisal, insieme alle rappresentanze aziendali della Fondazione Teatro Massimo e della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, si inserisce nel percorso di mobilitazione nazionale promosso dal coordinamento delle Fondazioni lirico-sinfoniche, avviato a causa dello stallo nel rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2022-2024 del settore.

Fondazioni lirico-sinfoniche, presidio dei lavoratori del Carlo Felice davanti alla prefetturaPresidio oggi a Genova davanti alla Prefettura dei lavoratori della fondazione Carlo Felice.

Fondazioni lirico-sinfoniche, presidio il 12 marzo davanti alla PrefetturaLe segreterie territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials Cisal, insieme alle segreterie aziendali e alle lavoratrici e ai lavoratori...

