VIDEO | 336° anniversario della Brigata Aosta | celebrazioni a Messina tra studenti e musica

A Messina si sono svolte le celebrazioni del 336° anniversario della Brigata Meccanizzata “Aosta”, una delle unità più antiche dell’Esercito Italiano. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e musicisti, con momenti dedicati alle commemorazioni e alle esibizioni musicali. La cerimonia si è svolta nel centro della città, coinvolgendo la comunità locale e rappresentanti militari.

La storica Grande Unità siciliana dell'Esercito Italiano festeggia la propria costituzione con alzabandiera, interventi rivolti agli studenti e un concerto di beneficenza a sostegno di iniziative sociali È stata celebrata a Messina la ricorrenza del 336° anniversario della Brigata Meccanizzata "Aosta", tra le unità più antiche e prestigiose dell'Esercito Italiano. Le celebrazioni sono iniziate ieri mattina con la tradizionale cerimonia dell'alzabandiera presso la caserma "Crisafulli-Zuccarello", alla presenza del Comandante della Brigata, Generale di Brigata Pasquale Spanò. Rivolgendosi agli studenti delle scuole superiori della città, il...