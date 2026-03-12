Vicenza minaccia i vicini con un machete per i rumori molesti | cosa ha deciso il questore

A Vicenza, il questore ha deciso di sospendere per sette giorni la licenza di un locale dopo che il proprietario ha minacciato i vicini con un machete a causa dei rumori molesti. La scena si è verificata mentre i residenti protestavano per il disturbo, portando all’intervento delle autorità. La decisione è stata presa in seguito agli episodi di minaccia avvenuti nel contesto di questa disputa.

È stata disposta la sospensione della licenza per 7 giorni a carico di un locale nella zona est di Vicenza, dopo che un avventore ha minacciato alcuni residenti con un machete in seguito a lamentele per rumori. Il provvedimento è stato emesso dal Questore della provincia, Francesco Zerilli, a seguito di quanto accaduto il 4 gennaio scorso. La fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione è arrivata dopo un grave episodio avvenuto all’interno di un esercizio pubblico situato nella zona est di Vicenza. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario a seguito di una denuncia presentata da alcuni residenti, esasperati dai continui rumori provenienti dal locale. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Vicenza, minaccia i vicini con un machete per i rumori molesti: cosa ha deciso il questore Articoli correlati Minaccia i vicini con mazza e machete . DenunciatoMomenti di forte tensione, venerdì sera, in un condominio di via Bocconi a Lodi, dove un acceso diverbio tra vicini è degenerato in gravi minacce con... Leggi anche: "Vicini da incubo", il racconto di tre famiglie. "Minacce di morte e continui rumori molesti. Siamo segregati e distrutti" Una raccolta di contenuti su Vicenza minaccia i vicini con un... Discussioni sull' argomento Follia in un palazzo di Milano, minaccia i vicini di casa con una mannaia: Siamo esasperati; Lite tra vicini di casa, 49enne aziona la motosega dopo aver minacciato anche i figli del confinante; Lite per i rumori, prende il fucile e minaccia i vicini di casa: denunciato. Coppia di anziani si trova i ladri in casa: il proprietario minacciato con un cacciavite alla golaVicenza, i due ottantenni stavano dormendo quando hanno sentito dei rumori: l'uomo ha scagliato una sedia contro i rapinatori per metterli in fuga ... corrieredelveneto.corriere.it Coppa delle Coppe 1997/98 – Vicenza contro il Chelsea di Vialli. Una delle pagine più romantiche del calcio italiano degli anni ’90 fu la semifinale di Coppa delle Coppe 1997/98 tra Vicenza e Chelsea. La squadra inglese guidata dall’allenatore-giocatore - facebook.com facebook #Vicenza- #InterU23, il ' #Menti' si riempie per la possibile festa promozione: biglietti venduti in mezz'ora x.com