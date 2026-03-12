Vibo in lutto | addio a Nazzareno Capano 57 anni

Vibo Valentia piange la perdita di Nazzareno Capano, di 57 anni, scomparso improvvisamente. La notizia ha suscitato dolore tra amici e conoscenti, mentre la comunità si stringe nel cordoglio. La sua scomparsa ha colpito molte persone che lo conoscevano e apprezzavano. La città si prepara a ricordarlo con rispetto e commozione.

La comunità di Vibo Valentia è in lutto per la scomparsa improvvisa di Nazzareno Capano, deceduto a soli 57 anni. La notizia ha scosso profondamente familiari e colleghi, lasciando un vuoto difficile da colmare nella vita sociale della città. L'annuncio ufficiale proviene direttamente dai fratelli e dalle sorelle del defunto, tra cui Vincenzo con la moglie Antonietta, Liberata con il marito Rinaldo e Carmela unita a Leandro. Anche Giuseppina vedova Rachiele, Gregorio con Concetta, Anna con il compagno Rocco e Michelina con Giovanni hanno confermato il tragico evento che ha colpito il tessuto familiare. Un addio pubblico nel cuore della città. Le esequie si terranno domani, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 15:00 presso il Duomo di San Leoluca.