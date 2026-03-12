Sul viale Aiace a Palermo sono stati stanziati 2,5 milioni di euro per completare il tratto finale che collega l’area industriale di Partanna-Mondello alla rete viaria cittadina. L’assessore regionale alle Infrastrutture ha dichiarato che questo intervento non può più essere posticipato. La definizione dei lavori rappresenta un passo importante per il collegamento stradale di quella zona.

Il completamento del tratto finale di viale Aiace, che collega l’area industriale di Partanna-Mondello al resto della rete viaria palermitana, è stato definito dall’assessore regionale alle Infrastrutture Edy Tamajo come un intervento non più rinviabile. Durante un incontro tenutosi oggi pomeriggio presso gli uffici regionali in via degli Emiri, sono state confermate le risorse stanziate nel Piano triennale delle opere pubbliche 2024-2026, pari a circa due milioni e mezzo di euro, dedicati specificamente alla manutenzione straordinaria di questa infrastruttura strategica. La presenza di rappresentanti dell’associazione Aiace, imprenditori locali e assessori comunali ha sottolineato l’urgenza di sbloccare la situazione per garantire la sicurezza e la viabilità della zona industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viale Aiace: 2,5 milioni per sbloccare Partanna

Articoli correlati

Viale Aiace, Tamajo sulla grande incompiuta di Partanna: "Un intervento che non può più aspettare"“La realizzazione completa della viale Aiace, rappresenta un’infrastruttura importante per le imprese e per lo sviluppo di questo territorio.

"Discarica rifiuti in via Partanna Mondello"Volevo segnalare una discarica abusiva in una strada di cui hanno cambiato il senso di marcia: prima era molto frequentata e non c'era discarica, si...

Altri aggiornamenti su Viale Aiace

Argomenti discussi: Scheda squadra Palermo; Scheda squadra Palermo Women.