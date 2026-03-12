Viaggio in una prestigiosa realtà educativa internazionale di Roma dove ogni studente è conosciuto per nome

A Roma, una scuola internazionale si distingue per il suo approccio, con classi limitate e un’attenzione personalizzata. Ogni studente viene chiamato per nome e seguito nel suo percorso di crescita, in contrasto con le scuole che puntano su numeri elevati. La scuola si presenta come un esempio di cura e attenzione individuale nel sistema educativo.