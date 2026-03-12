Viaggio in una prestigiosa realtà educativa internazionale di Roma dove ogni studente è conosciuto per nome
A Roma, una scuola internazionale si distingue per il suo approccio, con classi limitate e un’attenzione personalizzata. Ogni studente viene chiamato per nome e seguito nel suo percorso di crescita, in contrasto con le scuole che puntano su numeri elevati. La scuola si presenta come un esempio di cura e attenzione individuale nel sistema educativo.
In un momento in cui molte scuole puntano sui grandi numeri, c’è anche chi fa la scelta opposta: classi volutamente piccole per conoscere davvero ogni studente e seguirne da vicino il percorso di crescita.È il modello della Saint Francis International School, realtà educativa internazionale. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Un viaggio di 53 minuti tra grattacieli e metropolitana, dove ogni quartiere vibra come una cassa armonica
Lichtsteiner si siede su una panchina prestigiosa: ecco dove allenerà l’ex terzino della Juventus. C’è il comunicato ufficialeOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui.
Tutti gli aggiornamenti su Viaggio in una prestigiosa realtà...
Discussioni sull' argomento Notizie - pordenonelegge; il viaggio d'artista di thermore: a milano museocity 2026 debutta il capo icona illustrato da jacopo ascari; OPEN DAY MIB TRIESTE SCHOOL OF MANAGEMENT, una giornata per conoscere i programmi della prestigiosa Business School | NordestNews; Daniele Pecci sul palco con l’elegante: Divagazioni e delizie.
"Ciro", il dinosauro è 4.0. Un viaggio immersivo per il primo dinosauro italiano. Tra realtà virtuale e aumentata, grazie a una ricostruzione del suo habitat - facebook.com facebook
Un viaggio nell’Argentina di Javier Milei racconta il prezzo umano della “cura shock”: economia in ripresa, ma il conto lo pagano i più vulnerabili. Davanti al Parlamento protestano i pensionati: «Ci reprimono, ci picchiano», dice Carlos. #PresaDiretta DOME x.com