Viaggiare sul volo più lungo del mondo | in 22 ore si ammireranno due albe e si farà yoga

Nel 2027 sarà operato il volo commerciale più lungo al mondo, con una durata di 22 ore. Il viaggio si svolgerà su un’unica tratta senza scali e permetterà di vedere due albe distinte. A bordo del velivolo si potrà anche praticare yoga durante il volo. La rotta collega due città e rappresenta un record nel settore dell’aviazione commerciale.

Vedere due albe in un solo viaggio, arriva il volo senza scali più lungo della storia: 22 ore per fare il giro del mondo da Londra a SydneyQantas lancia Project Sunrise: 22 ore consecutive in aria, nuovi Airbus A350 e cabine ripensate per i viaggi ultra-long range Nel 2027 decollerà il...

