Il Parlamento europeo ha approvato una nuova direttiva che riguarda i diritti dei viaggiatori. La norma stabilisce procedure più snelle per i rimborsi e fissa un limite di sessanta giorni per la risposta ai reclami presentati dai passeggeri. La decisione mira a rendere più rapido l’intero processo di gestione delle richieste di rimborso. La direttiva entrerà in vigore nei paesi membri nel prossimo futuro.

Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo a una direttiva che rivoluziona i diritti dei viaggiatori, introducendo meccanismi di rimborso semplificati e imponendo un tetto temporale di sessanta giorni per la risposta ai reclami. Questo provvedimento, già approvato dal Consiglio, obbliga gli Stati membri a recepire le nuove norme entro ventotto mesi, segnando uno spartiacque nella tutela del consumatore nel settore turistico. L’approvazione non è solo una formalità burocratica, ma rappresenta un cambiamento strutturale: i pacchetti turistici diventano più trasparenti e sicuri, con procedure di risarcimento che smantellano le barriere che spesso bloccavano l’accesso al denaro dovuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viaggi: rimborsi rapidi, risposta in 60 giorni

Articoli correlati

Epstein, nuove accuse contro il principe Andrea: rimborsi per massaggi e viaggi con soldi pubbliciIl caso Epstein torna a scuotere la monarchia britannica e ad aggravare la posizione dell’ex duca di York.

Attacco all’Iran, fermi migliaia di voli nel mondo: bloccati anche i viaggi per Asia, come chiedere i rimborsiMigliaia di voli sono fermi negli aeroporti del mondo a causa dell'attacco Usa-Israele all'Iran e in seguito alla risposta di Teheran.