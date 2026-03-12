Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 12 marzo 2026, Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. La redazione ha raccolto le ultime informazioni fornite dal servizio regionale, che riguardano le condizioni del traffico e eventuali disagi sulla rete stradale. Gli agenti di Astral monitorano costantemente la situazione per aggiornare gli automobilisti in tempo reale.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code A1 uscite Roma Fiumicino a 24 mentre l'interno abbiamo code a tratti dalla Cassia bis e via Aurelia sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro cose per traffico intenso Anche sulla Roma Fiumicino tra colombe della Magliana raccordo code sulla Cristoforo Colombo Di Mezzocammino diverso ho chiesto una fotina e rallentamenti a tratti tra raccordo Castel Romano verso Latina a Federico Di Lernia Trani immobilità è tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio