Alle ore 19:10 del 12 marzo 2026, la viabilità a Roma e nella Regione Lazio segnalava alcune criticità. Astral infomobilità indicava problemi sulla Aurelia 24 e sulla Cassia bis, mentre anche la Cassia 24 risultava interessata da disagi. La situazione riguardava principalmente le arterie interne della zona, con traffico rallentato o congestione in più punti.

Astral infomobilità Aurelia 24 mentre l'interno abbiamo così attratti dalla Cassia bis la Cassia 24 Roma Teramo Si procede a rilento tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro in senso opposto code tra Togliatti e Tor Cervara cosa per traffico intenso Anche sulla Roma Fiumicino per la Colombo via della Magliana per sul raccordo code anche sulla Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino venivano a piedi verso Ostia sulla Pontina si sta in coda tra Pomezia e Aprilia verso Latina a Federico Di Lernia tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260312file62465c92-6b2e-4e08-b7c1-8290694f46c9viabilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 19:10

