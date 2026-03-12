Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 18 | 40

Alle 18:40 del 12 marzo 2026, Astral ha diffuso le informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio, segnalando l’attraversamento della Cassia bis e della Cassia 24, mentre il traffico sulla Aurelia 24 era ancora in fase di monitoraggio. Le squadre di informazione hanno aggiornato le condizioni in tempo reale, aiutando gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità Aurelia 24 mentre l'interno abbiamo così attratti dalla Cassia bis la Cassia 24 Roma Teramo Si procede a rilento tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro in senso opposto code tra Togliatti e Tor Cervara cosa per traffico intenso Anche sulla Roma Fiumicino per la Colombo via della Magliana per sul raccordo code anche sulla Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino venivano a piedi verso Ostia sulla Pontina si sta in coda tra Pomezia e Aprilia verso Latina a Federico Di Lernia tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.googleapis.compublic-rdnautomationastral20260312file0f2ee1ec-3276-437d-b10b-dd81e1a49416viabilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 18:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità servizio della regione Lazio iniziamo ad andare a controllare in carreggiata esterna code a tratti dalla Roma è Roma sud e mentre... Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 18:40Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo anulare dove... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Discussioni sull' argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 09 | 10. Raddoppio Roma-Viterbo, scattano le modifiche alla viabilità tra Riano e Morlupo: la Flaminia cambia volto e i lavori entrano nel momento decisivo - facebook.com facebook