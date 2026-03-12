Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 12 marzo 2026, Astral infomobilità ha segnalato traffico sulla A24 tra San Cesareo e Valmontone in direzione Napoli. La viabilità sulla rete regionale di Roma e Lazio mostra alcune criticità, con aggiornamenti sulle condizioni del traffico e eventuali disagi. La segnalazione riguarda principalmente l'area della capitale e i principali snodi stradali collegati.

Astral infomobilità Un saluto a San Cesareo Valmontone direzione Napoli sulla A24 Roma Teramo incidente tra raccordo Settecamini in direzione Teramo passiamo a raccordo anulare in carreggiata esterna Così attratti dalle uscita Aurelia 24 mentre andiamo così attratti dalla cassa la Cassia Urbano della A24 roma-teramo Si procede a rilento tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro in senso opposto ho dettato gli atti e Tor Cervara code per traffico intenso Anche sulla Roma Fiumicino per una colomba che della Magliana perciò d'accordo con te anche sulla Cristoforo Colombo trave di Mezzocammino vicino alla fine verso Ostia sulla Pontina si sta in coda tra Pomezia e Aprilia verso Latina a Federico Di Lernia prende immobiliare tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio