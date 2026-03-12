Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 15 | 25

Alle 15:25 del 12 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione, trasmessa dalla redazione di Astral infomobilità, riguarda le condizioni del traffico e eventuali segnalazioni di disagi o interventi in corso. L'informazione viene condivisa per aggiornare gli utenti sulle situazioni di mobilità nella regione.

Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura segnala un incidente sulla A24 Roma Vicovaro e Carsoli in direzione Teramo sul Raccordo Anulare carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra le uscite Aurelia diramazione Roma Sud mentre interna si rallenta tra Castelli e Casilina sul tratto della A24 Si procede a rilento tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro nel terzo posto il tratto gli atti e Tor Cervara cose poi sulla Cristoforo Colombo all'altezza di via di Malafede verso Ostia e sulla Pontina code per rapina centro Castel di Decima verso Latina...