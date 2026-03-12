Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 09 | 10

Alle ore 09:10 del 12 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso le ultime informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio, promosso dalla regione, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni del traffico e sugli eventuali disagi lungo le principali vie della capitale e delle zone circostanti. Le comunicazioni si rivolgono agli automobilisti e ai pendolari che devono pianificare gli spostamenti quotidiani.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare cosa tratti per traffico intenso tra Casilina e Roma Fiumicino è più avanti tra le uscite Aurelia Tiburtina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna traffico rallentato con code tra Flaminia da stanze è più avanti tra le uscite ha il Nomentana sul tratto Urbano lunghe code dal Grande Raccordo del Portonaccio direzione tangenziale est mentre il senso contrario si sta in coda tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare percorrendo la statale Pontina traffico rallentato tra Spinaceto e il...