Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-03-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 di oggi, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral infomobilità. Il servizio fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi lungo le principali vie della regione, con aggiornamenti in tempo reale per i cittadini che devono spostarsi. L'attenzione è rivolta alle condizioni delle strade e alla presenza di eventuali ostacoli o rallentamenti.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare code per traffico intenso tra Casilina ed Ardeatina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta Roma Teramo e nomentane più avanti tra le uscite Boccea ed Aurelia sul tratto Urbano code a tratti per traffico tra il grande raccordo in via di Torrenova direzione Ponte di Nona sulla strada statale Cassia bis traffico rallentato tra le rughe e Castel de' ceveri direzione Grande Raccordo Anulare mentre in via Flaminia si sta in coda per traffico altezza Malborghetto direzione Roma in via...