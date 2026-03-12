Viabilità avanti la variante alla Calciana tra Mornico e Palosco

È stato approvato un progetto per la realizzazione di una variante alla strada Calciana, tra Mornico e Palosco. L’intervento riguarda un tratto della viabilità locale e rappresenta un passo avanti per migliorare la mobilità nell’area sud-orientale della provincia di Bergamo. La nuova strada contribuirà a snellire il traffico e a rendere più agevoli gli spostamenti nella zona.

LA NOVITÀ. Passo avanti per il nuovo tassello che migliorerà la mobilità nell’area sud-orientale della provincia di Bergamo. La società Trm Group ha consegnato alla Provincia il primo rapporto del progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) per la realizzazione della Variante alla Calciana, infrastruttura destinata a completare la variante alla SP98 e a migliorare i collegamenti tra Mornico al Serio e Palosco. L’intervento punta a ridurre il traffico nei centri abitati, alleggerendo la pressione sulla viabilità locale e rendendo più rapidi e sicuri gli spostamenti quotidiani. Il tracciato avrà un andamento prevalentemente nord-sud e fungerà da collegamento tra tre rotatorie già esistenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Viabilità, avanti la variante alla Calciana tra Mornico e Palosco Articoli correlati Leggi anche: Viabilità nel Sebino: avanti con la variante della Statale 469. Si torna a parlare della ferrovia da Sarnico Variante Cisa, lavori alla rete idrica. Scattano le modifiche alla viabilitàSarzana, 14 gennaio 2026 – Hanno preso il via ieri mattina i lavori di scavo propedeutici alla sostituzione della rete idrica che stanno interessando... Una raccolta di contenuti su Viabilità avanti la variante alla... Temi più discussi: Viabilità, avanti la variante alla Calciana tra Mornico e Palosco; Variante di Tai: mai più code in paese, Anas approva il progetto; Variante di Cerete: pubblicata la gara europea per la nuova strada della Val Borlezza; Ok al piano strutturale. Il nodo viabilità al centro. E nuove aree industriali. Viabilità, avanti la variante alla Calciana tra Mornico e PaloscoLA NOVITÀ. Passo avanti per il nuovo tassello che migliorerà la mobilità nell’area sud-orientale della provincia di Bergamo. ecodibergamo.it Nuova viabilità a Costalpino. La variante è attesa da anni. Capitani: Opera importanteSaranno realizzate due rotonde: una davanti a Pian delle Fornaci, l’altra accanto al parcheggio. Prosegue il lavoro per il Piano strutturale. Il vicesindaco: Al lavoro per intervenire sui ... lanazione.it La durata stimata dei lavori è di circa 60 giorni e comporterà l’allestimento di due aree di lavoro che si svilupperanno in fasi temporali successive, con conseguenti modifiche temporanee alla viabilità - facebook.com facebook Un muro attorno al campo rom «contro la sosta selvaggia»: «Per una viabilità in sicurezza» x.com