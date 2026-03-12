Via Carlo V | domani fine lavori traffico torna normale

Domani, giovedì 12 marzo 2026, la via Carlo V a Catanzaro riaprirà al traffico dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza. Le operazioni sono state completate e il traffico tornerà a scorrere normalmente lungo questa strada. La riapertura segna la fine degli interventi e il ripristino della circolazione.

Domani, giovedì 12 marzo 2026, la via Carlo V a Catanzaro tornerà ad accogliere il flusso dei veicoli dopo che gli interventi di messa in sicurezza sono stati ufficialmente ultimati. La riapertura segna la fine di un periodo di chiusura forzata causata dalla necessità di demolire un edificio pericolante e consolidare il costone circostante. A partire dalle ore 09:00 del mattino, i cittadini potranno nuovamente transitare da Piazza Matteotti verso Porta di Mare, ripristinando così la normale viabilità del centro storico. L'operazione ha riguardato non solo la rimozione della struttura instabile, ma anche il rafforzamento del terreno sottostante per garantire stabilità a lungo termine.