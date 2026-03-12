Via Botta in fiamme | attivisti urlano dimissioni a Meloni

Una ventina di attivisti hanno occupato temporaneamente la via Botta a Milano, urlando richieste di dimissioni del governo guidato da Giorgia Meloni. La strada è stata teatro di interventi delle forze dell'ordine e di un breve momento di tensione prima che la situazione tornasse alla normalità. La protesta è avvenuta senza incidenti rilevanti.

Una ventina di attivisti ha trasformato la via Botta a Milano in una zona di tensione politica, gridando l’esigenza delle dimissioni del governo guidato da Giorgia Meloni. La protesta, organizzata dai collettivi rossi e studenteschi, si svolge proprio mentre la premier partecipa a un convegno sul referendum costituzionale alla giustizia al teatro Parenti. L’area è stata militarizzata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza durante questo evento politico. I manifestanti hanno innalzato striscioni che chiedono fine alle guerre sociali contro i salari e rifiutano qualsiasi forma di autoritarismo o riarmo militare. Il clima è carico di scontro verbale tra chi difende le istituzioni e chi ne chiede il crollo immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

