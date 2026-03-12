Verstappen ha dichiarato di non voler lasciare la Formula 1, ma di desiderare di divertirsi di più in pista e di valutare altre attività a partire dai 40 anni. L’olandese ha anche espresso alcune preoccupazioni sulle nuove monoposto, spiegando di aver discusso con Fom e Fia e di essere coinvolto in un processo per migliorare le condizioni di gara.

"No, non voglio andarmene, ma spero anche ovviamente che le cose migliorino. E lo so, cioè, ho avuto discussioni con Fom e Fia e penso che stiamo lavorando per qualcosa, si spera, e si spera che migliorerà tutto". Max Verstappen ha animato così la prima giornata di conferenze stampa del GP della Cina, che si corre questo fine settimana a Shanghai (qui gli orari e la tv). Tema: il suo scarso divertimento con questo tipo di nuove monoposto e la sua passione per le gare endurance, che anche quest’anno lo vedranno tra i protagonisti: spera infatti di correre a Spa, magari Le Mans, ed è confermata la sua presenza al Nürburgring. Come a dire: sono e resto un pilota di F1, ma mi guardo anche intorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verstappen: "Non lascio la F1, ma vorrei divertirmi un po' di più. E fare altro non a 40 anni"

