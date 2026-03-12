Verso il referendum nel salone comunale un dibattito sulle ragioni del no con il magistrato Rocco Gustavo Mariotti

Venerdì alle 18, nel salone comunale di Forlì, si terrà un dibattito intitolato “Verso il referendum costituzionale: Le ragioni del no”. All’evento interverranno il giornalista Lorenzo Tosa e il magistrato Rocco Gustavo Mariotti, segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati. L’incontro si concentrerà sulle argomentazioni contro il referendum e si svolgerà in presenza di pubblico.

