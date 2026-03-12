Verso il referendum il rischio di ogni astensione

Nelle settimane che precedono il referendum, cresce la preoccupazione per la possibilità di bassa partecipazione. I dati ufficiali mostrano che l’affluenza alle urne è scesa sotto il 50 per cento, evidenziando un forte disinteresse tra gli elettori. La diminuzione della partecipazione rappresenta un elemento centrale nel dibattito pubblico, con il rischio di un voto che non riflette la volontà della maggioranza.

È innegabile la disaffezione dalla politica che trova riscontro concreto e documentato da un'affluenza alle urne che è scesa fin sotto il 50 per cento. Vedere che più di metà degli aventi diritto all'esercizio del voto, che è un termometro di partecipazione attiva alla vita pubblica con il personale contributo alla democrazia, dà da pensare e non poco. Possibile che l'interesse al voto – dalle prime elezioni libere della storia italiana, nel 1946, dopo la seconda guerra mondiale – si sia attenuato fino a tal punto? Per l'esperienza dalla quale provengo sento di non dovermi esimere da qualche riflessione, di carattere generale, avendo come filo conduttore di riferimento il senso civico.

