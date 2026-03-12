Verso il Referendum il 13 marzo ad Ancona arriva il ministro Nordio Ausili Fdi | Noi votiamo Si

Il 13 marzo ad Ancona si terrà un incontro pubblico sulla questione referendaria riguardante la giustizia, con la partecipazione del ministro Nordio. L’evento, intitolato “Referendum Giustizia – Le ragioni del Sì”, si svolgerà alle 17:15 presso la Loggia dei Mercanti. Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha annunciato che il suo partito voterà sì.

All’incontro sono previsti, tra gli altri, gli interventi del ministro della Giustizia Carlo Nordio e del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ANCONA - Incontro pubblico ad Ancona sul referendum sulla giustizia. L’appuntamento, dal titolo “Referendum Giustizia – Le ragioni del Sì”, è in programma venerdì 13 marzo alle 17:15 alla Loggia dei Mercanti. A presentarlo è il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Ancona e consigliere regionale Marco Ausili. “L’appuntamento di venerdì - scrive Ausili - rappresenta un momento molto importante per la città e per tutti coloro che credono nella necessità di una riforma seria e coraggiosa della giustizia”. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Articoli correlati

Si intensifica la campagna per il sì al referendum, il ministro Nordio in Toscana il 16 marzoFIRENZE – “Da Firenze ieri è entrata nel vivo la campagna regionale di Fratelli d’Italia toscana per il referendum, con l’incontro, che ha visto la...

Leggi anche: Referendum, a Ferrara arriva il ministro della Giustizia Carlo Nordio per 'Le ragioni del sì'

Altri aggiornamenti su Verso il Referendum il 13 marzo ad...

Temi più discussi: Terzo incontro | Verso il referendum sulla Magistratura: le ragioni del SÌ e del NO a confronto; Verso il referendum costituzionale sulla riforma della magistratura; Verso il Referendum costituzionale; Verso il Referendum: si o no? Due posizioni a confronto.

Referendum, l’affondo di Mantovano: Ostracismo verso i magistrati per il sì. Da Gratteri minacceIl sottosegretario incalza il fronte del no: Se vince il sì ci sarà una resta dei conti a sinistra. Schlein: Il governo pensa di decidere chi può fare il ... repubblica.it

Referendum, debuttano i diciottenni del Luxemburg. Più orientati verso il NoDibattito nell’istituto con gli alunni delle sei quinte. Ma tanti non possono votare perché non hanno ancora la cittadinanza italiana ... bologna.repubblica.it

Formula 1, verso il GP di Cina: Hamilton fiducioso, Leclerc vede progressi x.com

Oggi la Giornata Nazionale di Educazione e Prevenzione contro la violenza verso gli operatori sanitari e socio-sanitari ricorda a tutti l’importanza di proteggere coloro che ci proteggono. Dobbiamo garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti coloro che l - facebook.com facebook