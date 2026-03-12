Nella tarda mattinata di martedì 10 marzo 2026 a Verona, due persone hanno impedito una rapina a una coppia anziana. La banca e alcuni passanti sono intervenuti, riuscendo a recuperare circa 2.000 euro che il rapinatore aveva cercato di portare via. L’episodio si è verificato in una zona centrale della città, dove sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un tentativo di rapina a danno di una coppia anziana è stato sventato nella tarda mattinata di martedì 10 marzo 2026 a Verona. L’episodio si è svolto presso il bancomat della filiale Unicredi situata in via Montorio, nel quartiere di Borgo Santa Croce. Un uomo ha cercato di sottrarre duemila euro alla vittima, ma l’intervento tempestivo del direttore dell’istituto di credito e di due cittadini ha permesso di bloccare il malvivente prima che potesse scappare con il denaro. La dinamica dei fatti rivela come la reazione immediata delle persone presenti sul luogo abbia neutralizzato il pericolo senza bisogno di violenza estrema. Il colpevole è stato fermato fisicamente dai passanti mentre cercava la fuga, per poi essere arrestato dalla Squadra Volanti della questura di Verona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona: 2.000 euro salvati da banca e passanti contro rapina

Articoli correlati

Rapina due anziani al bancomat, viene rincorso dal direttore della banca e bloccato da due passantiL'intervento di due cittadini e del direttore dell'istituto di credito, ha permesso di sventare una rapina ai danni di due anziani a Verona, nella...

Colpo in casa da 60.000 euro: banditi in fuga, minacce ai passantiColpo da 60mila euro a Tavernola Bergamasca, sul lago d'Iseo: la casa di un imprenditore in pensione è stata svaligiata da un commando di...

Tutti gli aggiornamenti su Verona 2 000 euro salvati da banca e...

Discussioni sull' argomento Pm10, Verona resta in allerta arancione: traffico limitato e riscaldamenti abbassati almeno fino a venerdì 6 marzo; Strage dell'Antonov, i familiari riaprono il caso dopo i risarcimenti beffa: Dal Ministero 2000 euro; Rapina due anziani al bancomat, viene rincorso dal direttore della banca e bloccato da due passanti; Torna a crescere l'export made in Verona: nel 2025 raggiunge quota 15,4 miliardi.

L'università di Verona in un pool di ricercatori internazionali - facebook.com facebook

Lo sfogo del campione vicentino che chiusa l'esperienza in Australia - «non penso di tornare» - si allena a Verona, in vista delle prossime gare e dei Giochi del 2028 x.com