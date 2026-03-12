Vero si poteva chiudere prima ma contava il successo

Valentina Bartolucci ha dichiarato che, sebbene si potesse chiudere la partita prima, l’obiettivo principale era ottenere la vittoria. Ha aggiunto che era importante vincere, anche se nel quarto set si poteva terminare prima per evitare di dover andare in Grecia con un punteggio di 3-2. La squadra ha deciso di proseguire, puntando al risultato finale.

"L'importante era vincere". Così Valentina Bartolucci. "E' vero si poteva chiudere prima, nel quarto, così da evitare di andare in Grecia con un 3-2 (pericoloso, ndr). Ma ormai è andata così, adesso festeggiamo la vittoria, poi in settimana ci confronteremo per capire cosa c'è da correggere". La regista biancoverde in garauno della finale della coppa europea, è entrata, uscita e poi rientrata. Nel quinto set ha anche dato la manata che ha quasi ucciso le elleniche sul 14-8. La giocatrice pesarese doc ha fatto la sua partita. Non c'è nulla da dire. Ai microfoni anche Ungureanu che è entrata con il treno delle tigri in corsa. Nel secondo set,...