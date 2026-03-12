Venga subito in caserma | il marito esce di casa e qualcuno suona alla porta dell’anziana

Un uomo si presenta alla porta di un’anziana e dice di essere un maresciallo dei carabinieri. La telefonata che riceve poco dopo ha come protagonista la figlia dell’anziana, accusata di aver investito un pedone e di rischiare l’arresto. La donna viene invitata a recarsi immediatamente in caserma. La vicenda si svolge in un contesto di comunicazioni improvvise e minacce telefoniche.

Una telefonata improvvisa, la voce di un uomo che si presenta come maresciallo dei carabinieri e una notizia che getta nel panico: la figlia sarebbe stata coinvolta nell’investimento di un pedone e rischierebbe l’arresto. È con questo stratagemma che, nel pomeriggio di ieri, un’anziana coppia residente in provincia di Udine è stata presa di mira da un truffatore. Al telefono l’uomo riesce a convincere il marito della donna a uscire immediatamente di casa per raggiungere il Comando dell’Arma e chiarire la situazione. Quando il marito si allontana dall’abitazione, la trappola è ormai pronta. Dopo pochi minuti qualcuno suona alla porta. Si presenta come carabiniere e racconta alla donna che è necessario consegnare subito denaro e oggetti di valore per risolvere la situazione della figlia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

