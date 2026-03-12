Venezia il prof lo boccia al liceo lui lo perseguita per 5 anni | braccialetto elettronico per il 26enne

Un ragazzo di 26 anni di Favaro Veneto è stato messo sotto braccialetto elettronico dopo aver minacciato per cinque anni l’ex docente che lo aveva bocciato al liceo. Le minacce sono state inviate tramite chat e sono emerse nel corso di un procedimento giudiziario. La misura di sorveglianza è stata decisa per garantire la sicurezza dell’insegnante coinvolto.

🔗 Leggi su Fanpage.it