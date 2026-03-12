Venezia | due arrestati per furto Ovs trovato il crack

Martedì mattina a Venezia, due giovani sono stati arrestati presso il negozio Ovs di corso Buenos Aires dopo aver tentato di uscire con capi d’abbigliamento senza le placche antitaccheggio. Si tratta di un venticinquenne marocchino e un ventiquattrenne algerino, fermati dalle forze dell’ordine immediatamente dopo il tentativo di furto. Durante le operazioni è stato rinvenuto anche dello stupefacente.

Due giovani, un venticinquenne marocchino e un ventiquattrenne algerino, sono stati fermati martedì mattina presso il negozio Ovs di corso Buenos Aires a Venezia dopo aver tentato di uscire con capi d’abbigliamento privi delle placche antitaccheggio. L’intervento della sicurezza ha bloccato la manovra, portando all’arresto immediato da parte degli agenti del Commissariato Garibaldi, che hanno scoperto anche la detenzione di crack nascosto in bocca e sotto il cappello. La vicenda si è svolta nel cuore del tessuto commerciale veneziano, dove la lotta contro il piccolo crimine si intreccia con problematiche più ampie legate alla sicurezza urbana e al controllo delle sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

