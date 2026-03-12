Vendetta nel sangue Minacce e misteri nel primo messaggio della nuova Guida Suprema Khamenei

Da secoloditalia.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mojtaba Khamenei ha inviato il suo primo messaggio come nuova Guida Suprema dell’Iran, promettendo che il sangue dei martiri sarà vendicato. La comunicazione è stata trasmessa ieri e rappresenta il primo discorso pubblico da quando è stato nominato dall’Assemblea degli Esperti, pochi giorni dopo la morte del precedente leader. Nel messaggio si parla di minacce e misteri legati alla sua nomina.

“Vendicheremo il sangue dei martiri”. Questa la promessa di Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell’Iran, nel suo primo messaggio al Paese  da quando è stato nominato dall’Assemblea degli Esperti domenica scorsa in seguito alla morte del padre. Khamenei  non è apparso in pubblico o in televisione, il suo messaggio è stato invece letto da una giornalista della tv di Stato iraniana, rilanciando tutti i dubbi sulle sue condizioni di salute. Il primo messaggio della nuova Guida Suprema Khamenei. Secondo una fonte informata citata dalla Cnn, nel primo giorno della campagna di bombardamenti israelo-americani il successore di Ali Khamenei avrebbe riportato una frattura al piede e lievi ferite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

vendetta nel sangue minacce e misteri nel primo messaggio della nuova guida suprema khamenei
© Secoloditalia.it - «Vendetta nel sangue». Minacce e misteri nel primo messaggio della nuova Guida Suprema Khamenei

Articoli correlati

Iran, il primo messaggio della nuova Guida Suprema Khamenei: “Vendicheremo il sangue dei martiri”È il suo primo intervento pubblico da quando è stato eletto Guida Suprema dell’Iran.

Iran, Mojtaba Khamenei promette vendetta nel suo primo discorso da Guida SupremaGiovedì 12 marzo è finalmente arrivato il primo discorso alla nazione di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran, subentrato al padre,...

Contenuti e approfondimenti su Guida Suprema Khamenei

Iran, il primo messaggio della nuova Guida Suprema Khamenei: Vendicheremo il sangue dei martiriÈ il suo primo intervento pubblico da quando è stato eletto Guida Suprema dell’Iran. Il primo messaggio che si rivolge soprattutto a chi la guerra l’ha scatenata, ovvero Stati Uniti e Israele. Mojtaba ... lanotiziagiornale.it

Iran, il primo discorso di Khamenei jr parte con le minacce: Ci vendicheremo. Hormuz deve rimanere bloccatoL'Iran intende avere a ogni costo un risarcimento per i danni subiti nella guerra in corso. Il primo discorso di Mojtaba Khamenei ... affaritaliani.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.