Vendetta nel sangue Minacce e misteri nel primo messaggio della nuova Guida Suprema Khamenei

Mojtaba Khamenei ha inviato il suo primo messaggio come nuova Guida Suprema dell’Iran, promettendo che il sangue dei martiri sarà vendicato. La comunicazione è stata trasmessa ieri e rappresenta il primo discorso pubblico da quando è stato nominato dall’Assemblea degli Esperti, pochi giorni dopo la morte del precedente leader. Nel messaggio si parla di minacce e misteri legati alla sua nomina.

“Vendicheremo il sangue dei martiri”. Questa la promessa di Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema dell’Iran, nel suo primo messaggio al Paese da quando è stato nominato dall’Assemblea degli Esperti domenica scorsa in seguito alla morte del padre. Khamenei non è apparso in pubblico o in televisione, il suo messaggio è stato invece letto da una giornalista della tv di Stato iraniana, rilanciando tutti i dubbi sulle sue condizioni di salute. Il primo messaggio della nuova Guida Suprema Khamenei. Secondo una fonte informata citata dalla Cnn, nel primo giorno della campagna di bombardamenti israelo-americani il successore di Ali Khamenei avrebbe riportato una frattura al piede e lievi ferite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «Vendetta nel sangue». Minacce e misteri nel primo messaggio della nuova Guida Suprema Khamenei Articoli correlati Iran, il primo messaggio della nuova Guida Suprema Khamenei: “Vendicheremo il sangue dei martiri”È il suo primo intervento pubblico da quando è stato eletto Guida Suprema dell’Iran. Iran, Mojtaba Khamenei promette vendetta nel suo primo discorso da Guida SupremaGiovedì 12 marzo è finalmente arrivato il primo discorso alla nazione di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran, subentrato al padre,... Contenuti e approfondimenti su Guida Suprema Khamenei Iran, il primo messaggio della nuova Guida Suprema Khamenei: Vendicheremo il sangue dei martiriÈ il suo primo intervento pubblico da quando è stato eletto Guida Suprema dell’Iran. Il primo messaggio che si rivolge soprattutto a chi la guerra l’ha scatenata, ovvero Stati Uniti e Israele. Mojtaba ... lanotiziagiornale.it Iran, il primo discorso di Khamenei jr parte con le minacce: Ci vendicheremo. Hormuz deve rimanere bloccatoL'Iran intende avere a ogni costo un risarcimento per i danni subiti nella guerra in corso. Il primo discorso di Mojtaba Khamenei ... affaritaliani.it