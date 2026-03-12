A Gubbio, durante la Quaresima, si celebra una tradizione antica con la vecchia di mezza quaresima, un dolce che segna il passaggio tra inverno e primavera. La festa si svolge in questo periodo, tra momenti di penitenza e di convivialità. La preparazione del dolce coinvolge le comunità locali, che lo condividono durante le celebrazioni religiose e le riunioni di paese.

Gubbio (Perugia), 12 marzo 2026 – A Gubbio la Quaresima ha un momento speciale, sospeso tra penitenza e festa. È il giorno della Vecchia di Mezza Quaresima, un rito antico che sopravvive nel tempo trasformandosi in un dolce dalla forma curiosa: una donna stilizzata di pasta frolla, decorata con marmellata e zuccherini colorati. Non è soltanto un dessert. È un simbolo, un piccolo racconto di storia e tradizione che la città continua a tramandare. Un dolce tra tradizione e valore simbolico. La Vecchia rappresenta la Quaresima stessa, il periodo di rinuncia che precede la Pasqua. La Vecchia di Mezza Quaresima è una specialità di Gubbio preparata in occasione del “Carnevaletto” o mezza Quaresima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vecchia di mezza quaresima: il dolce che ‘taglia’ l’inverno, è il momento dell’antica tradizione di Gubbio

