Vecchi futuro in bilico nell’Under 23 | riflessioni e decisione finale a giugno Gli aggiornamenti

Gli allenatori della squadra Under 23 dell’Inter sono al centro di valutazioni che porteranno a una decisione definitiva a giugno. Le riflessioni riguardano la continuità sulla panchina e sono ancora in corso, senza una scelta ufficiale annunciata. La situazione attuale non permette di prevedere quale sarà il futuro immediato del tecnico, con le decisioni che saranno prese al termine del campionato.

Inter News 24 Vecchi, la permanenza sulla panchina dell'Inter U23 non è affatto scontato: riflessioni in corso e decisione finale solo al termine della stagione. Il futuro della panchina dell' Inter Under 23 entra in una fase di incertezza. Nonostante l'importanza del progetto per la crescita dei giovani talenti, la permanenza di Stefano Vecchi alla guida della seconda squadra nerazzurra non è affatto scontata. Il tecnico valuterà il proprio percorso al termine della stagione, aprendo a possibili scenari di cambiamento. Vecchi, futuro in bilico nell'Under 23. Inter, la permanenza di Stefano Vecchi sulla panchina dell'Under 23 non è scontata. Il tecnico nerazzurro valuterà al termine della stagione e in caso di addio, i nerazzurri potrebbero valutare una soluzione interna.