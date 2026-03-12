Andrea Vavassori e Alexander Erler sono stati eliminati ai quarti di finale dell’ATP Indian Wells 2026, dopo aver perso in due set contro Bhambri e Goransson. La loro corsa nel torneo si è conclusa con questa sconfitta, che ha fermato la loro qualificazione alle semifinali. La partita si è giocata sui campi di Indian Wells, in California.

La corsa di Andrea Vavassori e Alexander Erler si è fermata ai quarti di finale dell’ATP Indian Wells 2026, sconfitti in due set da Bhambri e Goransson. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-3 e 7-6(2), segnando la fine di un torneo che ha emergere una coppia improvvisata ma competitiva. Questa eliminazione non rappresenta un fallimento, bensì il risultato di un’esperienza positiva nata da circostanze impreviste. L’assenza del compagno abituale Simone Bolelli per motivi familiari ha costretto Vavassori a cercare un partner alternativo, trovando nell’austriaco Erler, classificato al 35° posto nella specialità, un alleato valido. Entrare nel tabellone come riserva e raggiungere i quarti di finale costituisce un traguardo significativo per una formazione creata all’ultimo momento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vavassori ed Erler: quarti Indian Wells, un successo

Articoli correlati

Indian Wells, Vavassori-Erler volano ai quarti: ‘vendetta’ per SinnerLa coppia formata da Vavassori e Erler va avanti a Indian Wells nel doppio maschile: con la vittoria di oggi, sono qualificati per i quarti di finale...

Andrea Vavassori e Alexander Erler piegano Gonzalez/Molteni e approdano ai quarti di finale a Indian WellsProsegue l’avventura della nuova coppia formata da Andrea Vavassori e Alexander Erler a Indian Wells.

Altri aggiornamenti su Indian Wells

Temi più discussi: Funziona la coppia Vavassori-Erler: i due raggiungono i Quarti ad Indian Wells; Indian Wells, doppio: Vavassori/Erler ai quarti di finale; ATP Indian Wells, doppio: finisce ai quarti la corsa di Vavassori ed Erler; Vavassori e Erler si fermano ai quarti a Indian Wells.

ATP Indian Wells, doppio: finisce ai quarti la corsa di Vavassori ed ErlerAndrea e Alexander perdono in due set da Bhambri e Goransson, ma il torneo è stata un'esperienza molto positiva ... ubitennis.com

Vavassori e Erler si fermano ai quarti a Indian WellsSi ferma ai quarti il percorso di Andrea Vavassori e dell'austriaco Alexander Erler al BNP Paribas Open, il Masters 1000 di Indian Wells, primo torneo stagionale di questa categoria, la più ... sport.tiscali.it

#Alcaraz- #Ruud diretta Atp Indian Wells: segui gli ottavi di finale LIVE x.com

Tra il grande calcio europeo, il tennis di Indian Wells, le gare delle Paralimpiadi e la pallavolo internazionale, la giornata dell’11 marzo offre un palinsesto ricco per tutti gli appassionati https://ebx.sh/6YfcP9 - facebook.com facebook