La squadra di Tortona ha giocato una partita con buone prestazioni tecniche, anche se ha mostrato difficoltà nei momenti decisivi. Nonostante l’impegno evidenziato sul campo, la squadra non è riuscita a portare a casa il risultato desiderato. La partita si è conclusa con un risultato che non riflette completamente l’andamento delle fasi di gioco.

La partita disputata a Tortona ha lasciato una sensazione ambivalente alla Vanoli: la prestazione tecnica c’è stata, ma il risultato finale è mancato. Pierluigi Brotto, allenatore della squadra, ha confermato che l’obiettivo resta ottenere vittorie concrete dopo prestazioni positive, sottolineando la necessità di maggiore lucidità nelle fasi conclusive delle gare. Nel frattempo, i giovani talenti De Gregori e Zanchetta si stanno integrando negli allenamenti con la prima squadra, mostrando crescita e serietà nel lavoro quotidiano. Il tecnico ha evidenziato come la squadra abbia mostrato un atteggiamento positivo in campo, nonostante l’avvio difficile contro una formazione avversaria capace di mettere in difficoltà anche grandi nomi del basket italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vanoli: buone prestazioni, ma la freddezza nei finali manca

