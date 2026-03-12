Vandalismo a Labaro | croci celtiche e insulti alla polizia

A Labaro, il muro esterno della biblioteca è stato vandalizzato con scritte ingiuriose rivolte al presidente del municipio XV, Daniele Torquati. Su questa superficie sono state disegnate croci celtiche e sono stati lasciati insulti indirizzati alle forze di polizia. L’episodio di vandalismo ha attirato l’attenzione della comunità locale, senza che siano stati ancora individuati i responsabili.

Il muro esterno della biblioteca a Labaro è stato imbrattato da scritte ingiuriose rivolte al presidente del municipio XV, Daniele Torquati. L'atto di vandalismo include simboli come croci celtiche e frasi offensive contro le forze dell'ordine, avvenuti in un contesto meteorologico piovoso di inizio marzo 2026. La reazione istituzionale non si è focalizzata sulle offese personali ma sulla necessità di ripristinare la dignità dello spazio pubblico e il rispetto verso chi lavora per la sicurezza dei quartieri. La denuncia formale proviene direttamente dall'amministratore coinvolto, che ha scelto di non pubblicare dichiarazioni immediate sui canali social per concentrarsi su priorità più elevate per la comunità.