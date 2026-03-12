Vandali in azione a Genova | vetrine distrutte in centro e al Tennis Club

Nella notte a Genova, alcuni vandali hanno preso di mira il centro cittadino e il Tennis Club, causando danni. In via XX Settembre, hanno rotto e distrutto la vetrina del negozio OYSHO, lasciando tracce evidenti di danneggiamento. Non risultano ancora arresti o denunciati, e le autorità stanno indagando sugli episodi.

Nella scorsa notte alcuni vandali hanno completamente distrutto la vetrina del negozio OYSHO in via XX Settembre. Secondo le prime ricostruzioni, non è chiaro se si sia trattato di un semplice atto vandalico o di un tentativo di furto: dopo il rumore del vetro infranto, i responsabili si sono infatti allontanati senza portare via nulla. Sul caso indaga la polizia. Sempre la scorsa notte, altri vetri sono stati danneggiati al Tennis Club Genova 1893, in Salta dela Miseicordia in quello che appare anch’esso un episodio di vandalismo. La zona di via XX Settembre, inoltre, era già stata teatro di un tentativo di rapina due giorni fa: al Caffè Boasi alcuni malviventi avevano cercato di entrare, ma l’intervento tempestivo del titolare e dei carabinieri aveva sventato il colpo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

