Durante la partita tra il Real Madrid e il Manchester City, Valverde ha mostrato le sue qualità con un'ottima prestazione. Arbeloa ha paragonato il centrocampista uruguayano al celebre Juanito, sottolineando il suo ruolo fondamentale nella squadra. La vittoria dei blancos è stata determinata anche dall'apporto di Valverde, che ha contribuito con giocate decisive e intensità.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Real Madrid ha dimostrato la sua straordinaria forza in campo con una vittoria schiacciante per 3-0 contro il Manchester City. Questo risultato ha ulteriormente consolidato la reputazione dei Blancos come una delle squadre più temute in Europa. La partita, disputata nell’ambito della competizione UEFA, ha messo in luce non solo la qualità tecnica della squadra, ma anche l’eccezionale prestazione di alcuni singoli, in particolare di Fede Valverde. L’incontro ha visto il Real Madrid dominare il possesso palla e creare numerose occasioni da gol. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Valverde, il nuovo Juanito del 21° secolo secondo Arbeloa: il talento del Real Madrid

Articoli correlati

Albacete-Real Madrid (mercoledì 14 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Arbeloa debutta in Copa del ReyDopo le tante amarezze patite contro il Barcellona negli scontri diretti dell’anno scorso, il Real Madrid sperava di aprire il 2026 in maniera...

Real Madrid-Xabi Alonso, è finita. Arbeloa il nuovo allenatoreArrivato al posto di Ancelotti, il tecnico spagnolo viene messo alla porta dopo appena sei mesi MADRID (SPAGNA) - Era stato corteggiato a lungo, al...