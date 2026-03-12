Valtellina 2026 | 21 team da 15 nazioni sfidano gli standard

Dal 17 al 21 marzo 2026, la provincia di Sondrio in Valtellina ospiterà la seconda edizione di Students’ Creative Food, un concorso internazionale che vedrà coinvolti 21 team provenienti da 15 paesi diversi. L’evento si svolgerà nel territorio valtellinese e coinvolgerà giovani provenienti da varie nazioni, mettendo alla prova le loro capacità nel settore alimentare.

La Valtellina accoglierà dal 17 al 21 marzo 2026, presso la provincia di Sondrio, la seconda edizione di Students’ Creative Food, un contest internazionale che vedrà confrontarsi 21 team provenienti da 15 nazioni diverse. L’iniziativa, promossa dall’APF Valtellina, mira a trasformare una semplice gara culinaria in un laboratorio formativo globale dove giovani tra i 16 e i 24 anni metteranno alla prova le loro competenze tecniche e relazionali in un contesto professionale reale. L’evento non è solo una competizione, ma un ponte verso il mercato del lavoro per le nuove generazioni, portando nelle sale della Provincia di Sondrio l’energia di istituti alberghieri da ogni angolo del mondo, dalla Georgia al Vietnam, per misurarsi su standard internazionali condivisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

